Хиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа

20 сентября 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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В недавнем интервью Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) спросили, можно ли подвергнуть законность президентских выборов в 2016 году в США сомнению, если раскроется, что Россия вмешивалась в исход выборов, и она ответила: да. После чего неудачно сравнила выборы в США с выборами в Кении.В интервью Клинтон провела смелое сравнение между победой Дональда Трампа и избранного президента Кении Ухуру Кеньятте (Uhuru Kenyatta). Напомним, что Верховный суд Кении аннулировал результаты выборов президента, назвав их несправедливыми и недостаточно прозрачными.Сейчас Клинтон путешествует в турне в честь своей книги «Что случилось», по ее словам она «только начинает вникать» в то, что произошло, и сейчас ее внимание привлекли событие в Кении. Особенно ее заинтересовала, какую роль сыграла в выборах Кении компания по сбору данных Cambridge Analytica.