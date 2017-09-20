Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:12 am | Чикаго 9:12 am | Сан-Франциско 7:12 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаХиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Хиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа


Хиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа
Фото: AmericaRU.com
В недавнем интервью Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) спросили, можно ли подвергнуть законность президентских выборов в 2016 году в США сомнению, если раскроется, что Россия вмешивалась в исход выборов, и она ответила: да. После чего неудачно сравнила выборы в США с выборами в Кении.

В интервью Клинтон провела смелое сравнение между победой Дональда Трампа и избранного президента Кении Ухуру Кеньятте (Uhuru Kenyatta). Напомним, что Верховный суд Кении аннулировал результаты выборов президента, назвав их несправедливыми и недостаточно прозрачными.

Сейчас Клинтон путешествует в турне в честь своей книги «Что случилось», по ее словам она «только начинает вникать» в то, что произошло, и сейчас ее внимание привлекли событие в Кении. Особенно ее заинтересовала, какую роль сыграла в выборах Кении компания по сбору данных Cambridge Analytica.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117563
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus