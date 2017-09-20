Хиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа

Фото: AmericaRU.com
В интервью Клинтон провела смелое сравнение между победой Дональда Трампа и избранного президента Кении Ухуру Кеньятте (Uhuru Kenyatta). Напомним, что Верховный суд Кении аннулировал результаты выборов президента, назвав их несправедливыми и недостаточно прозрачными.
Сейчас Клинтон путешествует в турне в честь своей книги «Что случилось», по ее словам она «только начинает вникать» в то, что произошло, и сейчас ее внимание привлекли событие в Кении. Особенно ее заинтересовала, какую роль сыграла в выборах Кении компания по сбору данных Cambridge Analytica.
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