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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВес лучше уходит, если делать в диете перерывы на 2 недели
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Вес лучше уходит, если делать в диете перерывы на 2 недели


Вес лучше уходит, если делать в диете перерывы на 2 недели
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что более успешная потеря веса происходит, если люди делают 2-недельные паузы в диете.

Если вы сидите на диете, стоит подумать о том, чтобы не придерживаться ее в течение 2 недель - это может помочь вам потерять килограммы и удержать вес. Это заключение нового исследования, в котором установлено, что непрерывная диета может фактически препятствовать потере веса.

Лидер исследования Нуала Бирн (Nuala Byrne) и ее коллеги недавно сообщили в Journal of Obesity, что каждый год 45 миллионов американцев садятся на диету с целью похудеть, но далеко не все добиваются результатов, не имея осведомленности о том, что эффективнее всего помогает сбросить вес. В результате опытов в участием 50 добровольцев в возрасте от 25 до 54 лет Бирн и ее команда доказали, что при смене питания в течение 2 недель люди теряли больше веса чем те, кто постоянно придерживался диетического рациона.
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