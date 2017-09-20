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Главная страница → Раздел: АналитикаМолодые американцы дольше остаются детьми
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Молодые американцы дольше остаются детьми


Молодые американцы дольше остаются детьми
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому исследованию, подростки жители США в 2010-х годах менее вероятно употребляют алкоголь, гуляют без родителей и занимаются сексом, чем тинейджеры любого поколения с 1970-х годов.

Исследование, опубликованное в Child Development, показало, что причиной является количество домашней работы или внеучебных мероприятий в школах. Изменился контекст, в котором подростки растут. Родители больше вкладываются в жизни детей, в семьях растет меньше детей, поэтому каждый получает больше внимания и денег. В сочетании с увеличенной продолжительностью жизни и более низким уровнем рождаемости среди подростков молодые американцы теперь имеют свободу оставаться юными дольше и предпочитают это делать.

Джин Твенг (Jean Twenge), профессор психологии в Университете штата Сан-Диего и ведущий автор исследования, отмечает, что 18-летние американцы теперь ведут себя, как 15-летние. Его анализ охватил 7 крупных опросов подростков в период с 1976 по 2016 год – всего 8,4 миллионов детей от 13 до 19 лет.

С 1993 года процент восьмиклассников, которые пробовали алкоголь, снизился на 59%, по сравнению с 9% студентов колледжа.
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