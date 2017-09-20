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Главная страница → Раздел: ПрогрессКости морской свиньи найдены в древнем захоронении средневековых монахов
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Кости морской свиньи найдены в древнем захоронении средневековых монахов


Кости морской свиньи найдены в древнем захоронении средневековых монахов
Фото: AmericaRU.com
Согласно сообщению, опубликованному в The Guardian, останки морской свиньи были обнаружены на месте средневекового религиозного захоронения на острове Шапель Дом Хюэ в Ла-Манше.

Археологи ожидали, что тщательно выкопанные могилы будут содержать человеческие кости, и были удивлены, обнаружив там черепа и другие части тел морских свиней. «Если монахи их ели, то зачем хоронили в общем погребении?» - размышляет археолог Филипп де Джерси (Philip de Jersey) из Оксфордского университета.

Он предполагает, что туши можно было солить и держать в яме как способ сохранения – возможно, такова разгадка. Впрочем, захоронение больше похоже на специально созданную могилу для торжественных похорон. Кости морской свиньи будут изучены специалистами – возможно, это прольет свет на необычный факт.

Молодая особь морской свиньи была похоронена наряду с монахами в XIVвеке.
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