Кости морской свиньи найдены в древнем захоронении средневековых монахов

20 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Согласно сообщению, опубликованному в The Guardian, останки морской свиньи были обнаружены на месте средневекового религиозного захоронения на острове Шапель Дом Хюэ в Ла-Манше.Археологи ожидали, что тщательно выкопанные могилы будут содержать человеческие кости, и были удивлены, обнаружив там черепа и другие части тел морских свиней. «Если монахи их ели, то зачем хоронили в общем погребении?» - размышляет археолог Филипп де Джерси (Philip de Jersey) из Оксфордского университета.Он предполагает, что туши можно было солить и держать в яме как способ сохранения – возможно, такова разгадка. Впрочем, захоронение больше похоже на специально созданную могилу для торжественных похорон. Кости морской свиньи будут изучены специалистами – возможно, это прольет свет на необычный факт.Молодая особь морской свиньи была похоронена наряду с монахами в XIVвеке.