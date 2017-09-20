Кости морской свиньи найдены в древнем захоронении средневековых монахов

Фото: AmericaRU.com
Археологи ожидали, что тщательно выкопанные могилы будут содержать человеческие кости, и были удивлены, обнаружив там черепа и другие части тел морских свиней. «Если монахи их ели, то зачем хоронили в общем погребении?» - размышляет археолог Филипп де Джерси (Philip de Jersey) из Оксфордского университета.
Он предполагает, что туши можно было солить и держать в яме как способ сохранения – возможно, такова разгадка. Впрочем, захоронение больше похоже на специально созданную могилу для торжественных похорон. Кости морской свиньи будут изучены специалистами – возможно, это прольет свет на необычный факт.
Молодая особь морской свиньи была похоронена наряду с монахами в XIVвеке.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Сегодня Луна закроет три планеты и звезду →
- Биологи обнаружили подводный город осьминогов →
- После Cassini к Сатурну отправят еще 5 миссий →
- Группа будущих колонистов Марса закончила изоляцию после 8 месяцев →
- Искусственный интеллект может обнаружить признаки болезни Альцгеймера за 10 лет до появления симптомов →
- Ученые впервые показали обратную сторону Венеры →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117557
http://www.americaru.com/news/117557