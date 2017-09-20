У Ким Чен Ына есть малолетние секс-рабы

20 сентября 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117555

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын завел себе сексуальных рабов, которых отобрали из школ страны.Кореянка, которая сумела вырваться из закрытой страны, рассказал об эксплуатации детей диктатором, пирах с икрой и публичных казнях. Двадцатишестилетяя Хи Йон Лим является дочерью высокопоставленного военного чиновника из Пхеньяна и членом внутреннего круга режима. Когда ее отец, полковник Вуй Йон Лим умер, ее семья решила бежать из Северной Корен. Теперь женщина живет в Южной Корее и рассказывает правду о том, что творит диктатор Ким Чен Ын.Она сказала, что приближенные диктатора пришли в ее школу, чтобы выбрать подростков-школьниц, которые будут сексуально обслуживать лидера. Выбирают самых красивых девочек, которых потом учат, как вести себя с ним и даже как кормить икрой. Если подростки отказываются, то «они исчезают», заявила Лим.Сам диктатор ест то, что недоступно всем остальным – не только икру, но и китайский суп «Птичье гнездо», который стоит 2700 долларов за килограмм. И Лим описала один случай, когда она была вынуждена наблюдать, как группа из 11 музыкантов была казнена за якобы производство порнографического видео. Их публично казнили на стадион, согнав для этого 10 тысяч зрителей. Жертвы были привязаны к дулам зенитных орудий, и выстрели разрывали их тела на куски, которые затем были раздавлены танками.Семья Лим заплатила контрабандистам, чтобы те перевезли их через границу в Китай, прежде чем отправиться в Южную Корею через Лаос.