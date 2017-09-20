Крупнейший фонд богатства в мире составляет 1 триллион долларов

Фото: AmericaRU.com
Как сообщает Norges Bank Investment Management, отметка в триллион было преодолена 19 сентября ночью. «Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-либо достигнет 1 триллиона долларов, когда первая передача доходов от нефти была произведена в мае 1996 года, - сказал в заявлении исполнительный директор фонда Ингве Слингстад. Достижение 1 триллиона долларов - это веха, и рост рыночной стоимости фонда был ошеломляющим».
Капитал фонда составляет такую же сумму, как валовый внутренний продукт Мексики. Огромный размер фонда усложняет поиск инвесторов.
В фонде Norges Bank Investment Management работает только 550 человек в офисах по всему миру (Осло, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай и Сингапур). Затраты на управление составляют всего 0,02 процента активов.
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