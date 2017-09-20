Крупнейший фонд богатства в мире составляет 1 триллион долларов

20 сентября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Фонд общего богатства Норвегии впервые во вторник превысил 1 триллион долларов, что привело к росту фондовых рынков и ослаблению американского доллара.Как сообщает Norges Bank Investment Management, отметка в триллион было преодолена 19 сентября ночью. «Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-либо достигнет 1 триллиона долларов, когда первая передача доходов от нефти была произведена в мае 1996 года, - сказал в заявлении исполнительный директор фонда Ингве Слингстад. Достижение 1 триллиона долларов - это веха, и рост рыночной стоимости фонда был ошеломляющим».Капитал фонда составляет такую же сумму, как валовый внутренний продукт Мексики. Огромный размер фонда усложняет поиск инвесторов.В фонде Norges Bank Investment Management работает только 550 человек в офисах по всему миру (Осло, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай и Сингапур). Затраты на управление составляют всего 0,02 процента активов.