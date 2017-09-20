Amazon по ошибке отправил подарки несуществующим детям

20 сентября 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Amazon.com много знает о своих клиентах. Но оказалось, что компания может знать, что вы беременны, до того, как это случится. На днях некоторые клиенты получили уведомление о электронной почте, что клиент получит подарок для детей. Проблема заключалась в том, что многие из получателей не имели детей и не ожидали, и в списках родителей находиться не могли.Некоторые люди посчитали, что полученное письмо прислано мошенниками с целью украсть данные, и по ссылке можно попасть на зараженную вирусом страницу. Однако те пользователи, которые состоят в списках родителей, обнаружили, что не делали покупок, но им предлагали подарок в качестве бонуса.Причиной стал технический сбой на стороне Amazon.com, поэтому письмо о получении подарка было разослано случайным клиентам. Многие отнеслись с юмором к ситуации и предложили всем «неродителям» «подделать детей, чтобы получить подарок».