Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:58 am | Чикаго 4:58 am | Сан-Франциско 2:58 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаAmazon по ошибке отправил подарки несуществующим детям
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Amazon по ошибке отправил подарки несуществующим детям


Amazon по ошибке отправил подарки несуществующим детям
Фото: AmericaRU.com
Amazon.com много знает о своих клиентах. Но оказалось, что компания может знать, что вы беременны, до того, как это случится. На днях некоторые клиенты получили уведомление о электронной почте, что клиент получит подарок для детей. Проблема заключалась в том, что многие из получателей не имели детей и не ожидали, и в списках родителей находиться не могли.

Некоторые люди посчитали, что полученное письмо прислано мошенниками с целью украсть данные, и по ссылке можно попасть на зараженную вирусом страницу. Однако те пользователи, которые состоят в списках родителей, обнаружили, что не делали покупок, но им предлагали подарок в качестве бонуса.

Причиной стал технический сбой на стороне Amazon.com, поэтому письмо о получении подарка было разослано случайным клиентам. Многие отнеслись с юмором к ситуации и предложили всем «неродителям» «подделать детей, чтобы получить подарок».
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117551
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus