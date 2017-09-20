Джеймс Кэмерон говорит, что Линда Гамильтон вернется в следующем фильме о Терминаторе

20 сентября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Арнольд Шварценеггер хочет принять участие перезагрузке «Терминатора» Джеймса Кэмерона (James Cameron). Также оригинальная исполнительница роли Сары Коннор и бывшая жена режиссера Линда Гамильтон тоже может появится в новом фильме.Режиссер объявил о появлении Гамильтон во вторник вечером на мероприятии, посвященном 33-летию с момента создания «Терминатора». В 1984 году вышел фильм, в котором героиня Гамильтон убегает от киборга-убийцы из будущего, который хочет уничтожить ее прежде, чем она родит ребенка. Через многие года Джон Коннор станет лидер сопротивления людей после бунта машин. В 1991 году актриса вновь сыграла Сару Коннор в «Терминатор 2. Судный день»и в последующих фильмах не появлялась.«Это будет огромным заявлением о том, что этот опытный воин вернется», - заявил Кэмерон по поводу возвращения Линды Гамильтон. Также он подчеркнул, что его новый фильм станет продолжением «Судного дня» и завершит трилогию. «У нас будут персонажи из будущего и настоящего. Будут и новые персонажи, но герои Арнольда и Линды свяжут историю воедино», - заявил Кэмерон.После «Судного дня» создали три фильма - все без участия Камерона. В последней попытке возродить проект звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграла молодую версию Сары Коннор.