Каких знаменитостей опасно гуглить?

20 сентября 2017 года, 11:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Оказывается, некоторых звезд гуглить не стоит – поиск информации о них несет опасность для ваших устройств. Аврил Лавин (Avril Lavigne) оказалась самой опасной знаменитостью для поиска в интернете в этом году.Создатели антивируса McAfee заявляют, что имя певицы «генерирует самые опасные результаты поиска в сети». McAfee WebAdvisor определил количество рискованных сайтов, которые появились, когда определенную знаменитость искали в Google, Bing и Yahoo. Имя каждой звезды также рассматривали наряду с определенными условиями поиска, которые, вероятно, дадут угрожающие результаты.В первой десятки таких звезд оказались также Бруно Марс, Карли Рей Джепсен, Зейн Малик, Селион Дион, Кэлвин Харрис, Дастин Бибер, Дидди, Кэти Перри и Бейонсе.