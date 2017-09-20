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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКаких знаменитостей опасно гуглить?
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Каких знаменитостей опасно гуглить?


Каких знаменитостей опасно гуглить?
Фото: AmericaRU.com
Оказывается, некоторых звезд гуглить не стоит – поиск информации о них несет опасность для ваших устройств. Аврил Лавин (Avril Lavigne) оказалась самой опасной знаменитостью для поиска в интернете в этом году.

Создатели антивируса McAfee заявляют, что имя певицы «генерирует самые опасные результаты поиска в сети». McAfee WebAdvisor определил количество рискованных сайтов, которые появились, когда определенную знаменитость искали в Google, Bing и Yahoo. Имя каждой звезды также рассматривали наряду с определенными условиями поиска, которые, вероятно, дадут угрожающие результаты.

В первой десятки таких звезд оказались также Бруно Марс, Карли Рей Джепсен, Зейн Малик, Селион Дион, Кэлвин Харрис, Дастин Бибер, Дидди, Кэти Перри и Бейонсе.
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