Каких знаменитостей опасно гуглить?

Фото: AmericaRU.com
Создатели антивируса McAfee заявляют, что имя певицы «генерирует самые опасные результаты поиска в сети». McAfee WebAdvisor определил количество рискованных сайтов, которые появились, когда определенную знаменитость искали в Google, Bing и Yahoo. Имя каждой звезды также рассматривали наряду с определенными условиями поиска, которые, вероятно, дадут угрожающие результаты.
В первой десятки таких звезд оказались также Бруно Марс, Карли Рей Джепсен, Зейн Малик, Селион Дион, Кэлвин Харрис, Дастин Бибер, Дидди, Кэти Перри и Бейонсе.
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