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В Мексике 248 человек погибло после землетрясения в 7 баллов


В Мексике 248 человек погибло после землетрясения в 7 баллов
Фото: AmericaRU.com
Согласно предварительным данным, 248 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7.1 баллов, которое произошло в центральной части Мексики. Более половины погибших находятся в Мехико, говорится в заявлении агентства гражданской обороны страны.

По словам президента Энрике Пеньи Нието (Enrique Pena Nieto), землетрясение нанесло значительный ущерб столице страны – с лица земли стерто 44 здания, включая дома, школы и офисы. Среди погибших есть дети, ученики начальной школы на юге города. Несколько десятков человек считаются без вести пропавшими. Спасатели достали из-под завалов двух девочек.

Люди погибли также в штатах Морелос и Пуэбла. Порядка 3,8 миллионов человек остались без подачи электричества. Во всех аэропортах Мехико отменены или перенесены рейсы.

Землетрясение произошло примерно в 2:14 вечера. По данным Геологической службы Соединенных Штатов, 11 дней назад толчок силой 8 баллов произошел у южного тихоокеанского побережья, в результате погибло несколько десятков человек.
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