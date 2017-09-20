В Мексике 248 человек погибло после землетрясения в 7 баллов

20 сентября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Согласно предварительным данным, 248 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7.1 баллов, которое произошло в центральной части Мексики. Более половины погибших находятся в Мехико, говорится в заявлении агентства гражданской обороны страны.По словам президента Энрике Пеньи Нието (Enrique Pena Nieto), землетрясение нанесло значительный ущерб столице страны – с лица земли стерто 44 здания, включая дома, школы и офисы. Среди погибших есть дети, ученики начальной школы на юге города. Несколько десятков человек считаются без вести пропавшими. Спасатели достали из-под завалов двух девочек.Люди погибли также в штатах Морелос и Пуэбла. Порядка 3,8 миллионов человек остались без подачи электричества. Во всех аэропортах Мехико отменены или перенесены рейсы.Землетрясение произошло примерно в 2:14 вечера. По данным Геологической службы Соединенных Штатов, 11 дней назад толчок силой 8 баллов произошел у южного тихоокеанского побережья, в результате погибло несколько десятков человек.