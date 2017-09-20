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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеГепатит А распространяется по округу Лос-Анджелес
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Гепатит А распространяется по округу Лос-Анджелес


Гепатит А распространяется по округу Лос-Анджелес
Фото: AmericaRU.com
Органы общественного здравоохранения во вторник объявили о вспышке высококонтагиозного гепатита A в Лос-Анджелес - уже третьем регионе Калифорнии, где активно распространяется эта инфекция.

В Сан-Диего с начала этого года заболело 420 человек, 16 погибло. Болезнь затрагивает преимущественно бродяг, живущих на улице и в небольших лагерях, а также наркоманов, использующих шприцы. Второй округ – Санта-Крус в 480 км к северу (69 случаев гепатита А с апреля).Теперь инфекция попала в Лос-Анджелес – подтверждено уже 2 случая, еще 8 проверяются.

Главный врач округа Лос-Анджелес Джеффри Гунценхаузер (Jeffrey Gunzenhauser) отметил, что вакцинация является лучшей защитой от гепатита А, и сейчас многие клиники предлагают бесплатную вакцину бездомным, активным потребителям наркотиков и людям, которые работают с этими группами.

Бродяги имеют высокий риск заражения из-за плохой санитарии. В последнем ежегодном подсчете было определено около 59 000 бездомных в самом густонаселенном округе Америки.
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