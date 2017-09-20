Гепатит А распространяется по округу Лос-Анджелес

Фото: AmericaRU.com
В Сан-Диего с начала этого года заболело 420 человек, 16 погибло. Болезнь затрагивает преимущественно бродяг, живущих на улице и в небольших лагерях, а также наркоманов, использующих шприцы. Второй округ – Санта-Крус в 480 км к северу (69 случаев гепатита А с апреля).Теперь инфекция попала в Лос-Анджелес – подтверждено уже 2 случая, еще 8 проверяются.
Главный врач округа Лос-Анджелес Джеффри Гунценхаузер (Jeffrey Gunzenhauser) отметил, что вакцинация является лучшей защитой от гепатита А, и сейчас многие клиники предлагают бесплатную вакцину бездомным, активным потребителям наркотиков и людям, которые работают с этими группами.
Бродяги имеют высокий риск заражения из-за плохой санитарии. В последнем ежегодном подсчете было определено около 59 000 бездомных в самом густонаселенном округе Америки.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Вес лучше уходит, если делать в диете перерывы на 2 недели →
- Ученые определили область мозга, которая может помочь объяснить связь между плохим сном и депрессией →
- Подростки, которые курят электронные сигареты, имеют вдвое больше шансов начать курить обычные сигареты →
- Как болезнь питомца влияет на ваше психическое здоровье? →
- Что делать, если подросток хочет тату? →
- Кофе и чай могут продлить жизнь диабетикам →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117543
http://www.americaru.com/news/117543