Ученые определили область мозга, которая может помочь объяснить связь между плохим сном и депрессией

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Плохой сон связан с депрессией: он является как фактором риска расстройства психического здоровья, так и симптомом состояния. Но не каждый человек, страдающий проблемами со сном, имеет симптомы депрессии. Ученые Университета Дьюка отметили, что причиной этому может быть то, как люди реагируют на положительный опыт, который демонстрирует «небольшую, но заметную защитную роль» симптомов депрессии, возникающих вместе с проблемами сна.
Другими словами, испытуемые, которые плохо спали, но чья мозговая деятельность проявлялась в ответ на вознаграждение, с меньшей вероятностью имели симптомы депрессии. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Neuroscience».
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