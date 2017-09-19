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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПодростки, которые курят электронные сигареты, имеют вдвое больше шансов начать курить обычные сигареты
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Подростки, которые курят электронные сигареты, имеют вдвое больше шансов начать курить обычные сигареты


Подростки, которые курят электронные сигареты, имеют вдвое больше шансов начать курить обычные сигареты
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что подростки, которые пробуют курить электронные сигареты, имеют вдвое больше шансов начать курить обычные сигареты.

Специалисты Школы медицины Вейк Форест при Университете Уотерлу   обнаружили, что ученики 7-12 классов, которые пробовали электронные сигареты, более чем в 2 раза чаще были подвержены риску курения обычных сигарет. Пульмонолог Стивен Кантроу (Stephen Kantrow) соглашается с тем, что вейпинг может подтолкнуть подростков к традиционным сигаретам и говорит, что из-за химических веществ, содержащихся в паре электронных сигарет, который попадает в легкие, могут возникать проблемы со здоровьем.

«Трудно сделать что-то более опасное, чем сигареты, но мы ждем, когда электронные сигареты тоже станут опасными. Для этого не нужно много времени, но последствия сигарет для здоровья по-прежнему будут проблемой», - сказал Кантроу.
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