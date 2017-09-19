Как болезнь питомца влияет на ваше психическое здоровье?

Фото: AmericaRU.com
Исследователи обнаружили, что болезнь питомца вызывает у владельца депрессию и беспокойство. Кроме того, у них снижает качество жизни. Ранее ученые определили, что владельцы домашних животных в меньшей степени подвержены стрессам и, в случае с собаками, более физически активны.
Специалисты Кентского государственного университета в штате Огайо проанализировали данные 119 владельцев больных собак или кошек. Они отметили более высокие уровни стресса, тревоги, депрессии, снижение качества жизни у тех испытуемых, чьи питомцы болели. Ученые отметили, что особенно это проявлялось у тех, чьи животные были неизлечимо больными.
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