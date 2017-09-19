Как болезнь питомца влияет на ваше психическое здоровье?

19 сентября 2017 года, 21:48

Фото: AmericaRU.com

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Владельцы домашних животных всегда переживают, когда их питомцы плохо себя чувствуют. А новое исследование показало, что болезнь животного также может негативно отразиться на психическом здоровье человека.Исследователи обнаружили, что болезнь питомца вызывает у владельца депрессию и беспокойство. Кроме того, у них снижает качество жизни. Ранее ученые определили, что владельцы домашних животных в меньшей степени подвержены стрессам и, в случае с собаками, более физически активны.Специалисты Кентского государственного университета в штате Огайо проанализировали данные 119 владельцев больных собак или кошек. Они отметили более высокие уровни стресса, тревоги, депрессии, снижение качества жизни у тех испытуемых, чьи питомцы болели. Ученые отметили, что особенно это проявлялось у тех, чьи животные были неизлечимо больными.