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Загадочная бегунья терроризирует Колорадо-Спрингс


Загадочная бегунья терроризирует Колорадо-Спрингс
Фото: AmericaRU.com
Полиция Колорадо разыскивает женщину, которая терроризирует окрестности, оставляя во дворах местных жителей свой неприятный след.

Местная жительница Колорадо-Спрингс Кэти Будде (Cathy Budde) рассказала, что неизвестную женщину, которая совершает спортивные пробежки как минимум раз в неделю, можно заметить в чьем-нибудь дворе за актом дефекации. Причем она не выказывает никакого стеснения, когда ее обнаруживают за этим занятием.

«Мы видели ее раза два, например, вчера, но она постоянно меняет время и маршрут, чтобы ее не поймали», - сказала Будде.

Другие жители также жалуются, что женщина, которую прозвали «Mad Pooper», побывала и на их лужайках. Людей очень удивляют действия женщины, так как поблизости есть множество общественных туалетов.

Полиция попросила Будде сфотографировать женщину, чтобы ее было легче разыскать. «Это ненормально, за свою карьеру я ни разу не сталкивался ни с чем подобным, - сказал сержант полиции Джонатан Шаркетти (Johnathan Sharketti). – Если это не случайность, то для меня это тайна покрытая мраком».
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