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Главная страница → Раздел: ПолитикаРепортеры недовольны министром обороны США
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Репортеры недовольны министром обороны США


Репортеры недовольны министром обороны США
Фото: AmericaRU.com
Репортеры Пентагона пожаловались на ухудшение доступа к министру обороны Джеймсу Мэттису (James Mattis), а также на сокращение числа журналистов, которым разрешено путешествовать в официальных поездках, в то время как администрация президента Дональда Трампа активно занимается проблемами национальной безопасности в связи с ситуациями на Ближнем Востоке и Северной Корее.

Согласно многочисленным опросам журналистов, при Мэттисе министерство обороны стало менее прозрачно и публично подотчетным, чем при предыдущих администрациях. Опрашиваемые журналисты пожелали остаться анонимными, чтобы избежать дальнейших проблем доступа в Белый дом.

«Это худшее отношение, которое я видел», - сказал один репортер из Пентагона, который работал с министерством обороны во время правления президента Барака Обамы.

При правлении прошлой администрации президента всем трем ведущим изданиям - Associated Press, Reuters и Agence France-Presse - обычно разрешалось сопровождать любую поездку министра обороны. При Мэттисе из предстоящей поездки исключили корреспондента Reuters. По мнению некоторых репортеров, Мэттис опасается искажения его слов прессой, которое может быть воспринято как противоречие с мнением президента.
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