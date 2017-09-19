Репортеры недовольны министром обороны США

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Согласно многочисленным опросам журналистов, при Мэттисе министерство обороны стало менее прозрачно и публично подотчетным, чем при предыдущих администрациях. Опрашиваемые журналисты пожелали остаться анонимными, чтобы избежать дальнейших проблем доступа в Белый дом.
«Это худшее отношение, которое я видел», - сказал один репортер из Пентагона, который работал с министерством обороны во время правления президента Барака Обамы.
При правлении прошлой администрации президента всем трем ведущим изданиям - Associated Press, Reuters и Agence France-Presse - обычно разрешалось сопровождать любую поездку министра обороны. При Мэттисе из предстоящей поездки исключили корреспондента Reuters. По мнению некоторых репортеров, Мэттис опасается искажения его слов прессой, которое может быть воспринято как противоречие с мнением президента.
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