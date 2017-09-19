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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНебольшое землетрясение сотрясло Лос-Анжелес
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Небольшое землетрясение сотрясло Лос-Анжелес


Небольшое землетрясение сотрясло Лос-Анжелес
Фото: AmericaRU.com
Землетрясение амплитудой в 3,6 баллов ощутил на себе Лос-Анжелес в понедельник вечером, особенно в районе Вестсайда и долины Сан-Фернандо. Эпицентр землетрясения, которое ударило в 23:20, находился в горах Санта-Моники.

Геологическая служба США сообщает, что было замечено легкое потряхивание в районе Вестсайда и долины Сан-Фернандо, но этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать сильный ущерб. Встряска также

ощущалась в Лос-Фелисе, Серебряном озере и Глендейле. Жителей Вествуда, скорее всего, даже не разбудило.

«Землетрясения подобного масштаба случаются часто, - сказал сейсмолог Геологической службы США Захари Ривз (Zachary Reeves). – Любой серьезный ущерб маловероятен».

Умеренное землетрясение интенсивностью до пяти баллов определяется USGS как «ощутимые почти для всех; многих разбудило, окна и посуда могли разбиться. При четырех проснутся далеко не все, могут сдвинуться предметы, дребезжать окна, больше похоже на проезжающий мимо тяжелый грузовик».
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