Медсестры показывали непристойные жесты младенцам

19 сентября 2017 года, 18:30

Фото: AmericaRU.com

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Военно-морская больница Джексонвилла объявила в понедельник вечером об увольнении нескольких сотрудников, которые опубликовали фотографии, где неподобающим образом держат новорожденных детей.Постом в социально сети Facebook поделилось более 180 тысяч человек, на нем видно, как сотрудница медперсонала держит перед новорожденным средний палец и подписано: «Так я отношусь к этим дьяволятам».ABC News сообщает, что изображение из соц. сети является скриншотом другого поста, который был размещен на Snapchat. Другая медсестра выложила видео, в котором можно увидеть, как она играет младенцем, будто тот танцует под рэп-музыку.«Мы знаем о видео и фотографии, опубликованных в Интернете, - сообщило руководство больницы. – Это возмутительно и неприемлемо, такой непрофессионализм нельзя терпеть».Общественность немедленно отреагировала в соц. сетях. «Меня едва ли не стошнило от того, что сделали эти люди, а ведь мы доверяем системам ухода за нашими детьми. Если бы это был мой ребенок, то потеря лицензии была бы для них самой меньшей из бед», - написала одна из пользователей на Facebook.