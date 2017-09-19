Медсестры показывали непристойные жесты младенцам

Фото: AmericaRU.com
Постом в социально сети Facebook поделилось более 180 тысяч человек, на нем видно, как сотрудница медперсонала держит перед новорожденным средний палец и подписано: «Так я отношусь к этим дьяволятам».
ABC News сообщает, что изображение из соц. сети является скриншотом другого поста, который был размещен на Snapchat. Другая медсестра выложила видео, в котором можно увидеть, как она играет младенцем, будто тот танцует под рэп-музыку.
«Мы знаем о видео и фотографии, опубликованных в Интернете, - сообщило руководство больницы. – Это возмутительно и неприемлемо, такой непрофессионализм нельзя терпеть».
Общественность немедленно отреагировала в соц. сетях. «Меня едва ли не стошнило от того, что сделали эти люди, а ведь мы доверяем системам ухода за нашими детьми. Если бы это был мой ребенок, то потеря лицензии была бы для них самой меньшей из бед», - написала одна из пользователей на Facebook.
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