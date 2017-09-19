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Главная страница → Раздел: В миреНа учениях Запад-2017 обстреляли гражданских
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На учениях «Запад-2017» обстреляли гражданских


На учениях Запад-2017 обстреляли гражданских
Фото: AmericaRU.com
Как минимум двое гражданских лиц получили ранения в результате бомбардировки в ходе военных игр России и Белоруссии в понедельник. На ролике, который появился на YouTube, видно как два вертолета стреляют по месту скопления гражданских автомобилей и людей. Российские СМИ сообщают, что инцидент расследуется военными.

Военные учения «Запад-2017» считаются крупнейшей демонстрацией военной мощи со стороны России после развала Советского Союза. Военные игры проходят на фоне обострения напряженности с Соединенными Штатами и возвращения в период холодной войны, которая должна была закончиться в 1991 году.

Атака вертолета произошла на полигоне «Лужский», который вчера посещал сам президент России Владимир Путин, наблюдая с командного поста за маневрами. «Лужский» находится в 70 милях от границы с Эстонией, которая является членом НАТО.

Российская сторона заявила о «техническом сбое» и отрицает наличие пострадавших. По сообщению одного из анонимных источников, две машины сгорели, два человека получили серьезные травмы и госпитализированы.

Пользователи YouTube отреагировали на ролик комментариями: «Бей своих, чтоб чужие боялись», «Вейшнория вперед!».
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