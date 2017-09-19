Войска Башара Асада переправились через Евфрат

Фото: AmericaRU.com
Продвижение войск, воюющих против ИГ, развилось после прорыва трехлетней блокады извне города Дайр-эз-Заур, который произошел две недели назад. Войска продвигаются столь стремительно, что боевики могут попасть в котел, в их распоряжении остался только узкий водный путь, ведущий на юг.
Россия оказала войскам Башара Асада (Bashar al-Assad) решающую поддержку с воздуха. Российское военное командование сообщило, что им удалось навести понтонные переправы, через которые переправились «сирийские элитные войска».
С севера, при поддержке сил США, продолжают наступать войска курдов, которые движутся вдоль восточного берега Евфрата. Обе стороны (курды и Сирия) стремятся овладеть богатыми месторождениями нефти, включая Аль-Омар.
На минувших выходных, поддерживаемые США сирийские демократические силы пожаловались, что их войска были обстреляны российской авиацией. Россия отрицает свою причастность к обстрелам.
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