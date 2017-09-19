Войска Башара Асада переправились через Евфрат

19 сентября 2017 года, 16:36

Фото: AmericaRU.com

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Сирийские войска, противостоящие боевикам ИГ, переправились на восточный берег реки Евфрат, угрожая выйти на пересечение с силами США.Продвижение войск, воюющих против ИГ, развилось после прорыва трехлетней блокады извне города Дайр-эз-Заур, который произошел две недели назад. Войска продвигаются столь стремительно, что боевики могут попасть в котел, в их распоряжении остался только узкий водный путь, ведущий на юг.Россия оказала войскам Башара Асада (Bashar al-Assad) решающую поддержку с воздуха. Российское военное командование сообщило, что им удалось навести понтонные переправы, через которые переправились «сирийские элитные войска».С севера, при поддержке сил США, продолжают наступать войска курдов, которые движутся вдоль восточного берега Евфрата. Обе стороны (курды и Сирия) стремятся овладеть богатыми месторождениями нефти, включая Аль-Омар.На минувших выходных, поддерживаемые США сирийские демократические силы пожаловались, что их войска были обстреляны российской авиацией. Россия отрицает свою причастность к обстрелам.