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Что делать, если подросток хочет тату?


Что делать, если подросток хочет тату?
Фото: AmericaRU.com
Американские педиатры рассказали о том, как можно безопасно для здоровья сделать татуировку подростку, который мечтает об этом.

По данным исследовательского центра Pew, у 38% поколения «тысячелетников» есть хотя бы одна татуировка. Для сравнения – у предыдущего поколения татуировка есть только у 6%. Сегодня многие подростки хотят украсить тело, и медики США рассказывают о потенциальных проблемах со здоровьем при нанесении тату или пирсинге.

Доктор Кора Брейнер (Cora Breuner), специалист подростковой медицины в Детской больнице Сиэтла, которая стала одним из авторов рекомендаций, отметила, что при желании ребенка сделать тату родители не только должны дать разрешение, но и убедиться, что используются одноразовые иглы из герметичного стерильного контейнера, свежие чернила выливаются в новый одноразовый контейнер для каждого клиента. «Инфекционный контроль должен быть как в кабинете врача», - подчеркнула Брейнер.

В частности, штат Калифорния устанавливает стандарты стерилизации, санитарии и безопасности для салонов, делающих татуировки и пирсинг. Практикующие должны зарегистрироваться в отделе здравоохранения штата и представить доказательства вакцинации против гепатита, а также пройти ежегодную проверку по инфекциям, передающимся через кровь, и инфекционному контролю.

Педиатры говорят, что люди, принимающие лекарства, которые подавляют иммунную систему и могут влиять на процесс заживления, такие как стероиды или аккатэйн, должны избегать татуировок и пирсинга. И каждый должен получить прививки, особенно от столбняка. После процедуры пациенты должны следить за признаками инфекциии, такими как покраснение, которое распространяется за пределы татуировки или пирсинга, увеличением боли или лихорадкой. Если они появятся, нужно срочно идти к врачу.
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