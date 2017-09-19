Сегодня Луна закроет три планеты и звезду

Фото: AmericaRU.com
По данным EarthSky.org, Луна впервые перекрывает сразу 4 знаковых объекта в течение 24 часов с марта 2008 года. И вновь такое событие произойдет в июле 2036-го. «В целом эти феномены могут быть скорее академическими, полезными для наблюдений. Большая часть мира не особенно хорошо подходит для наблюдения даже одной из этих четырех особенностей», - пишет EarthSky.org.
Все четыре события могут быть заметны в Северной Америке и Европе. И все же блокирование Регулуса, Марса и Меркурия чрезвычайно трудно наблюдать, потому что они происходят в дневное время.
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