Биологи обнаружили подводный город осьминогов

Фото: AmericaRU.com
По словам биологов из международной команды исследователей, в Октлантисе созданы плотины из груды песка и раковин, и на его территории живет 15 головоногих. Ученые записали 10 часов видео о жизни города осьминогов на глубине 15 метров под водой. Размеры поселения – 18 на 4 метра.
Эти осьминоги живут здесь вместе, общаются, выгоняют нежелательных собратьев и иногда выселяют друг друга. Так, что Октлантис – место для выживания трудное.
«Такое поведение является продуктом естественного отбора и может быть удивительно похоже на социальное поведение позвоночных, - сказал ведущий исследователь Дэвид Шил (David Scheel) из Тихоокеанского университета Аляски. - Это говорит о том, что при правильных условиях эволюция может давать очень похожие результаты в различных группах организмов».
Исследователи также нашли отброшенные раковины съеденной добычи, разбросанные по всему городу, а иногда и используемые для образования логова.
Новый городок осьминогов находится в заливе Джервис на побережье Восточной Австралии. Он находится недалеко от другого подобного объекта, который был открыт в 2009 году под названием Октополис. Но то был не город, а подобие бойцовского клуба для осьминогов.
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