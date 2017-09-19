Биологи обнаружили подводный город осьминогов

19 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Ученые обнаружили небольшой городок осьминогов , и они назвали его Октлантисом. Эта находка доказывает, что представители вида Octopus tetricus не являются изолированными одиночками, как считалось ранее.По словам биологов из международной команды исследователей, в Октлантисе созданы плотины из груды песка и раковин, и на его территории живет 15 головоногих. Ученые записали 10 часов видео о жизни города осьминогов на глубине 15 метров под водой. Размеры поселения – 18 на 4 метра.Эти осьминоги живут здесь вместе, общаются, выгоняют нежелательных собратьев и иногда выселяют друг друга. Так, что Октлантис – место для выживания трудное.«Такое поведение является продуктом естественного отбора и может быть удивительно похоже на социальное поведение позвоночных, - сказал ведущий исследователь Дэвид Шил (David Scheel) из Тихоокеанского университета Аляски. - Это говорит о том, что при правильных условиях эволюция может давать очень похожие результаты в различных группах организмов».Исследователи также нашли отброшенные раковины съеденной добычи, разбросанные по всему городу, а иногда и используемые для образования логова.Новый городок осьминогов находится в заливе Джервис на побережье Восточной Австралии. Он находится недалеко от другого подобного объекта, который был открыт в 2009 году под названием Октополис. Но то был не город, а подобие бойцовского клуба для осьминогов.