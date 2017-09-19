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Новые бионические линзы могут увеличить возможности зрения в три раза


Новые бионические линзы могут увеличить возможности зрения в три раза
Фото: AmericaRU.com
Новый имплантат Bionic Lens даст пользователям превосходное зрение, которое в три раза лучше, чем обычное - на всю оставшуюся жизнь.

«Идеальное зрение должно быть правом человека, - говорит доктор Гарт Уэбб (Garth Webb), окулист с 40-летним опытом, который стал основателем и генеральным директором Ocumetics Technology Corporation. Его бионические линзы представляет собой внутриглазные импланты, которые хирургически помещают в глаз, чтобы заменить проблемный хрусталик. Это улучшит зрение в три раза до конца дней.

В офтальмологии термин зрение 20/20 является стандартом для измерения остроты зрения, который позволяет пациентам считывать буквы на диаграмме Снеллена, голландского офтальмолога, который разработал эту систему измерения в 1862 году. 20/20 – показатель нормального зрения. Большинство людей вынуждены использовать очки и контактные линзы для коррекции зрения.
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