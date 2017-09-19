Новые бионические линзы могут увеличить возможности зрения в три раза

Фото: AmericaRU.com
«Идеальное зрение должно быть правом человека, - говорит доктор Гарт Уэбб (Garth Webb), окулист с 40-летним опытом, который стал основателем и генеральным директором Ocumetics Technology Corporation. Его бионические линзы представляет собой внутриглазные импланты, которые хирургически помещают в глаз, чтобы заменить проблемный хрусталик. Это улучшит зрение в три раза до конца дней.
В офтальмологии термин зрение 20/20 является стандартом для измерения остроты зрения, который позволяет пациентам считывать буквы на диаграмме Снеллена, голландского офтальмолога, который разработал эту систему измерения в 1862 году. 20/20 – показатель нормального зрения. Большинство людей вынуждены использовать очки и контактные линзы для коррекции зрения.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Gmail добавляет возможность конвертировать номера телефонов и адреса в ссылки →
- В Национальный чизбургера можно получить бесплатное угощение →
- Walmart строит новый офис в Арканзасе →
- Nestlé купила элитный американский бренд кофе →
- Boeing получит 600 миллионов долларов за строительство нового «борта один» →
- К 2050 году в мире станет на 88% меньше кофе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117517
http://www.americaru.com/news/117517