Gmail добавляет возможность конвертировать номера телефонов и адреса в ссылки

Фото: AmericaRU.com
Один из самых популярных почтовых сервисов на планете внедряет столь желаемую пользователями функцию распознавания номеров и адресов с помощью собственного ПО.
Теперь для того, чтобы позвонить, не нужно будет копировать телефон из почты и вводить его в телефон – достаточно просто нажать на ссылку, которая сформируется благодаря работе новой функции. Звонок будет сделан автоматически.
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