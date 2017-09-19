Gmail добавляет возможность конвертировать номера телефонов и адреса в ссылки

19 сентября 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Наконец-то Google добавляет возможность автоматически распознавать адреса, телефонные номера и контакты с помощью почты Gmail и мобильных приложениях сегодня. Новая функция давно ожидаема и была настолько откровенно очевидна, что трудно поверить, почему ее не реализовали раньше.Один из самых популярных почтовых сервисов на планете внедряет столь желаемую пользователями функцию распознавания номеров и адресов с помощью собственного ПО.Теперь для того, чтобы позвонить, не нужно будет копировать телефон из почты и вводить его в телефон – достаточно просто нажать на ссылку, которая сформируется благодаря работе новой функции. Звонок будет сделан автоматически.