Отец из Калифорнии, убивший трех детей, использовал ремень

Фото: AmericaRU.com
Ходжес обвиняется по трем пунктам за преднамеренное убийство первой степени, заявил окружной прокурор округа Йоло Джефф Рейсиг на пресс-конференции в понедельник. Также он обвиняется в покушении на убийство во время ссоры с женой. Напомним, женщина во время инцидента бытового насилия убежала из дома, а ее муж убил их детей. Позднее полиция нашла их тела в доме, где жила семья, а Ходжес пытался скрыться.
Отец убил 11-летнего Келвина, 9-летнюю Джули и 7-месячного Лукаса. Келвина и Джули Ходжес задушил ремнем. Как умер Лукас, не разглашается.
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