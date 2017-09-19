Отец из Калифорнии, убивший трех детей, использовал ремень

19 сентября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Отец трех детей, 32-летний Роберт Ходжес (Robert Hodges), который обвиняется в их убийстве, скорее всего, использовал в качестве оружия собственный ремень – по крайней мере, для двоих.Ходжес обвиняется по трем пунктам за преднамеренное убийство первой степени, заявил окружной прокурор округа Йоло Джефф Рейсиг на пресс-конференции в понедельник. Также он обвиняется в покушении на убийство во время ссоры с женой. Напомним, женщина во время инцидента бытового насилия убежала из дома, а ее муж убил их детей. Позднее полиция нашла их тела в доме, где жила семья, а Ходжес пытался скрыться.Отец убил 11-летнего Келвина, 9-летнюю Джули и 7-месячного Лукаса. Келвина и Джули Ходжес задушил ремнем. Как умер Лукас, не разглашается.