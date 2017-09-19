У звезды «Анатомии Грей» Кейт Уолш нашли опухоль мозга

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«Я была в шоке, - сказала Уолш, когда врачи показали результаты МРТ. - Это было не то, что я ожидала». Ей был поставлен диагноз менингиома: опухоль, возникающая из оболочки, которая окружает мозг и спинной мозг. Ей сделали срочную операцию в Медицинском центре Седарс-Синаи. После удаления опухоли врачи подтвердили, что она была доброкачественной.
В январе 2015 года Уолш испытывала сильное истощение. «Я могла выпить пять чашек кофе и не проснуться», - сказала она. Ей было трудно сосредоточиться, начались сильные головные боли. Ее инструктор по пилатесу заметил, что права сторона тела стала плохо работать.
Ее когнитивные проблемы стали настолько серьезными, что ее тогдашний друг заставил ее посетить невролога. К тому времени, когда она дошладо врача в июне 2015 года, он даже заметил, что правая сторона ее лица слегка опустилась. Именно тогда нашли доброкачественную опухоль, длина которой составляла чуть более 5 сантиметров, и надавливая на ее левую лобную долю.
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