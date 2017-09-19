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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесРассказ служанки - главный победитель Emmy-2017
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«Рассказ служанки» - главный победитель Emmy-2017


Рассказ служанки - главный победитель Emmy-2017
Фото: AmericaRU.com
В США состоялась ежегодная торжественная церемония награждения премии Emmy-2017 в области телевидения. К удивлению всех, триумфатором премии стал сериал «Рассказ служанки», оставивший за бортом «Мир Дикого Запада» и «Очень странные дела».

«Рассказ служанки» был отмечен премией как лучший драматический сериал. Экранизация антиутопии Маргарет Этвуд получила восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. Исполнительница главной роли Элизабет Мосс отмечена как лучшая актриса в драматическом сериале, Энн Дауд стала лучшей актрисой второго плана.

Полный список победителей премии Emmy-2017:
Лучший драматический сериал - Рассказ служанки
Лучший комедийный сериал - Вице-президент
Лучший мини-сериал - Большая маленькая ложь
Лучший телефильм - Черное зеркало: Сан Джуниперо
Лучший режиссер драматического сериала - Рид Морано, Рассказ служанки
Лучший режиссер комедийного сериала - Дональд Гловер, Атланта
Лучший режиссер мини-сериала или телефильма - Жан-Марк Валле, Большая маленькая ложь
Лучший актер в драматическом сериале - Стерлинг К. Браун, Это мы
Лучшая актриса в драматическом сериале - Элизабет Мосс, Рассказ служанки
Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Джон Литгоу, Корона
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Энн Дауд, Рассказ служанки
Лучший актер в комедийном сериале - Дональд Гловер, Атланта
Лучшая актриса в комедийном сериале - Джулия Луис-Дрейфус, Вице-президент
Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Алек Болдуин, Saturday Night Live
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Кейт МакКиннон, Saturday Night Live
Лучший актер в мини-сериале или телефильме - Риз Ахмед, Однажды ночью
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Николь Кидман, Большая маленькая ложь
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Александр Скарсгард, Большая маленькая ложь
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме - Лора Дерн, Большая маленькая ложь
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