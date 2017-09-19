«Рассказ служанки» - главный победитель Emmy-2017

19 сентября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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В США состоялась ежегодная торжественная церемония награждения премии Emmy-2017 в области телевидения. К удивлению всех, триумфатором премии стал сериал «Рассказ служанки», оставивший за бортом «Мир Дикого Запада» и «Очень странные дела».«Рассказ служанки» был отмечен премией как лучший драматический сериал. Экранизация антиутопии Маргарет Этвуд получила восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. Исполнительница главной роли Элизабет Мосс отмечена как лучшая актриса в драматическом сериале, Энн Дауд стала лучшей актрисой второго плана.Лучший драматический сериал - Рассказ служанкиЛучший комедийный сериал - Вице-президентЛучший мини-сериал - Большая маленькая ложьЛучший телефильм - Черное зеркало: Сан ДжунипероЛучший режиссер драматического сериала - Рид Морано, Рассказ служанкиЛучший режиссер комедийного сериала - Дональд Гловер, АтлантаЛучший режиссер мини-сериала или телефильма - Жан-Марк Валле, Большая маленькая ложьЛучший актер в драматическом сериале - Стерлинг К. Браун, Это мыЛучшая актриса в драматическом сериале - Элизабет Мосс, Рассказ служанкиЛучший актер второго плана в драматическом сериале - Джон Литгоу, КоронаЛучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Энн Дауд, Рассказ служанкиЛучший актер в комедийном сериале - Дональд Гловер, АтлантаЛучшая актриса в комедийном сериале - Джулия Луис-Дрейфус, Вице-президентЛучший актер второго плана в комедийном сериале - Алек Болдуин, Saturday Night LiveЛучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Кейт МакКиннон, Saturday Night LiveЛучший актер в мини-сериале или телефильме - Риз Ахмед, Однажды ночьюЛучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Николь Кидман, Большая маленькая ложьЛучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Александр Скарсгард, Большая маленькая ложьЛучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме - Лора Дерн, Большая маленькая ложь