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Тело у американца разлагалось в грузовике аэропорта 8 месяцев


Тело у американца разлагалось в грузовике аэропорта 8 месяцев
Фото: AmericaRU.com
Тело пропавшего без вести жителя Канзаса Рэнди Поттера (Randy Potter) было обнаружено в Международном аэропорту Канзас-Сити 12 сентября. Жена Поттера Каролина пытается узнать, как погиб ее муж.

Семья и друзья Рэнди Поттера искали его в разных штатах на протяжении нескольких месяцев. Оказалось, что все это время он был уже мертв, и его тело лежало в грузовике на территории аэропорта. Предварительная причина смерти – самоубийство.

«Что убивает меня больше всего, я была там... Его можно было найти в первую неделю», - заявила Каролина Поттер The Washington Post. Она живет в примерно в 35 минутах от аэропорта. Она работает стюардессой и успела попросить обыскать автостоянку аэропорта в первую неделю пропажи мужа, но тогда его не нашли.

По сообщениям полиции Канзас-Сити, тело Поттера обнаружили внутри его рабочего автомобиля в Международном аэропорту Канзас-Сити, поскольку кто-то заметил неприятный запах.
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