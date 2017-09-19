Тело у американца разлагалось в грузовике аэропорта 8 месяцев

19 сентября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Тело пропавшего без вести жителя Канзаса Рэнди Поттера (Randy Potter) было обнаружено в Международном аэропорту Канзас-Сити 12 сентября. Жена Поттера Каролина пытается узнать, как погиб ее муж.Семья и друзья Рэнди Поттера искали его в разных штатах на протяжении нескольких месяцев. Оказалось, что все это время он был уже мертв, и его тело лежало в грузовике на территории аэропорта. Предварительная причина смерти – самоубийство.«Что убивает меня больше всего, я была там... Его можно было найти в первую неделю», - заявила Каролина Поттер The Washington Post. Она живет в примерно в 35 минутах от аэропорта. Она работает стюардессой и успела попросить обыскать автостоянку аэропорта в первую неделю пропажи мужа, но тогда его не нашли.По сообщениям полиции Канзас-Сити, тело Поттера обнаружили внутри его рабочего автомобиля в Международном аэропорту Канзас-Сити, поскольку кто-то заметил неприятный запах.