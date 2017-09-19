Антифашисты нашли неонациста на улицах Сиэтла и избили его

19 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В воскресенье днем в Twitter-аккаунте @bigotbasher была размещена фотография человека, который ехал на линии метро Сиэтла D с браслетом в виде свастики. Этот же человек раньше издевался на афроамериканцем в автобусе, В результате группа аншифашистов нашла этого парня и «проучила».После того, как сторонники антифашистского движения обратились ко всем пользователям Twitter с тем, чтобы индентифицировать человека. Владелец страницы @teethnclaws сообщил, что видел парня на Третьей авеню и Юнион-стрит в Сиэтле.Через несколько минут в сети появилось видео с мобильного телефона, как прохожие ударили этого американца, тот упал, и ему никто не помог встать.