Кофе и чай могут продлить жизнь диабетикам

18 сентября 2017 года, 22:27

Фото: AmericaRU.com

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Пользу кофе для здоровья можно перечислять долго. Было обнаружено, что утренняя чашка ароматного напитка снижает риск некоторых заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и диабет, а также улучшает работу обмена веществ. Новое исследование показало, что употребление кофе поможет диабетикам продлить жизнь.Ученые из Португалии представили результаты эксперимента на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Лиссабоне. В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек, у которых диагностировали диабет. Все участники вели дневник, в котором отслеживали употребления кофе, чая и безалкогольных напитков.Исследователи обнаружили, что женщины, страдающие диабетом, которые регулярно пили напитки с кофеином (чай, кофе), жили дольше, чем те, кто воздерживался от подобных напитков. К сожалению, у мужчин корреляции не нашли.Женщины, которые пили одну чашку кофе (100 мг) ежедневно, имели на 51 процент меньше шансов умереть от любой причины. Когда они пили около 200 мг кофе в день, то риск смерти был меньше на 57 процентов. Употребление двух чашек кофе ежедневно снижало риск до 66 процентов. Женщины, которые пили больше чая, снизили риск смерти от рака на 80 процентов.