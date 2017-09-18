Пропущенный ужин помогает сохранить фигуру

18 сентября 2017 года, 22:02

Фото: AmericaRU.com

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Возможно, вы не раз слышали, что «ужин нужно отдать врагу». Теперь новое исследование нашло доказательства этой поговорке. Ученые отметили, что меньший промежуток между приемами пищи и ранний или пропущенный ужин имеют положительный эффект для здоровья.Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Общества по проблемам ожирения в Новом Орлеане. Специалисты Университета Алабамы заявили, что мы упустили из виду пользу избирательного воздержания от еды. Согласно полученным данным, еда в течение меньшего временного промежутка времени каждый день и пропуск ужина может иметь положительный эффект для здоровья и фигуры.Исследование показало, что люди с избыточным весом, которые ели в течение дня и воздерживались от употребления пищи вечером, сообщали о меньшем чувстве голода и сжигании большего количества жира. «На данный момент мы не уверены, увеличивается ли общее сжигание жиров», - говорит ведущий автор исследования Кортни Петерсон (Courtney Peterson).