Иммунная система связана с алкоголизмом

18 сентября 2017 года, 21:44

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное специалистами Университета Аделаиды, обнаружило связь между иммунной системой мозга и желанием употребить алкоголь.В эксперименте, который проходил на лабораторных мышах, ученым удалось отключить импульс, отвечающий за тягу к спиртному, с помощью лекарства, блокирующего специфический отклик иммунной системы в головном мозге. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Brain, Behavior and Immunity».«Алкоголь - это наиболее часто употребляемый наркотик в мире, и необходимо понимать биологические механизмы, которые стимулируют нашу потребность в употреблении алкоголя. Циркадные ритмы нашего организма влияют на сигналы системы вознаграждения мозга, которые мы получаем при поведении, связанном с наркотиками. Самый пик активности в этой области обычно происходит в вечернее время», - говорит ведущий автор исследования Джон Якобсен (Jon Jacobsen).