Иммунная система связана с алкоголизмом

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В эксперименте, который проходил на лабораторных мышах, ученым удалось отключить импульс, отвечающий за тягу к спиртному, с помощью лекарства, блокирующего специфический отклик иммунной системы в головном мозге. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Brain, Behavior and Immunity».
«Алкоголь - это наиболее часто употребляемый наркотик в мире, и необходимо понимать биологические механизмы, которые стимулируют нашу потребность в употреблении алкоголя. Циркадные ритмы нашего организма влияют на сигналы системы вознаграждения мозга, которые мы получаем при поведении, связанном с наркотиками. Самый пик активности в этой области обычно происходит в вечернее время», - говорит ведущий автор исследования Джон Якобсен (Jon Jacobsen).
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