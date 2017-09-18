Балтимор накрыло кислотным облаком

18 сентября 2017 года, 21:42

Фото: AmericaRU.com

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Жителей в Южном Балтиморе попросили не выходить из своих домой из-за утечки опасных веществ на заводе в Фэрфилде, об этом сообщил департамент пожарной охраны Балтимора. Особенно это актуально для жителей с почтовыми индексами 21060, 21225 и 21226.На заводе компании Solvay Industries с облаком хлорсульфоновой кислоты не справился клапан во время переливания из резервуара в цистерну трака, как рассказал представитель пожарной безопасности компании Роман Кларк (Roman Clark ).Хлорсульфоновая кислота обычно бесцветна или желтоватого цвета, может разъедать слизистую глаз, дыхательных путей и кожу.Хотя хлорсульфоновая кислота сама по себе не воспламеняется, она может повысить горючесть других веществ. Обычные симптомы вдыхания кислоты включают боль в горле, кашель, жжение, одышку и затрудненное дыхание. Она может также вызвать боль, покраснение и серьезные ожоги кожи.На данный момент авария ликвидируется. По словам Кларка, пострадавших нет.