Балтимор накрыло кислотным облаком

Фото: AmericaRU.com
На заводе компании Solvay Industries с облаком хлорсульфоновой кислоты не справился клапан во время переливания из резервуара в цистерну трака, как рассказал представитель пожарной безопасности компании Роман Кларк (Roman Clark ).
Хлорсульфоновая кислота обычно бесцветна или желтоватого цвета, может разъедать слизистую глаз, дыхательных путей и кожу.
Хотя хлорсульфоновая кислота сама по себе не воспламеняется, она может повысить горючесть других веществ. Обычные симптомы вдыхания кислоты включают боль в горле, кашель, жжение, одышку и затрудненное дыхание. Она может также вызвать боль, покраснение и серьезные ожоги кожи.
На данный момент авария ликвидируется. По словам Кларка, пострадавших нет.
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