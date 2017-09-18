В Чикаго юбилей: 500 убийств за год

18 сентября 2017 года, 21:12

Фото: AmericaRU.com

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Чикаго отмечает 500-е убийство в этом году. В этот пятисотый раз не повезло 24-летнему Хуану Баэну-младшему (Juan Bahena Jr), который находился в своем авто, и его расстреляли из проезжающего мимо микроавтобуса.Согласно статистике, которую ведет Tribune, уровень насилия в городе достиг той отметки, которая не наблюдалась уже давно. До августа 2017 года считалось, что число преступлений сократилось на семь процентов по сравнению с прошлым годом.Tribune не учитывает при подсчете убийства преступников полицейскими или убийства во время дорожных происшествий. Только в субботу отметка достигала 486 зафиксированных убийств в этом году. Для сравнения – за весь 2016 год было совершенно 521 убийство.Кое-кто из местных жителей считает, что уровень убийств стихнет, когда станет прохладнее, и на улицах будет меньше людей. «Но они никогда не закончатся», - сказал один из свидетелей перестрелки с Баэном-младшим, который пожелал остаться анонимным.