В Чикаго юбилей: 500 убийств за год

Фото: AmericaRU.com
Согласно статистике, которую ведет Tribune, уровень насилия в городе достиг той отметки, которая не наблюдалась уже давно. До августа 2017 года считалось, что число преступлений сократилось на семь процентов по сравнению с прошлым годом.
Tribune не учитывает при подсчете убийства преступников полицейскими или убийства во время дорожных происшествий. Только в субботу отметка достигала 486 зафиксированных убийств в этом году. Для сравнения – за весь 2016 год было совершенно 521 убийство.
Кое-кто из местных жителей считает, что уровень убийств стихнет, когда станет прохладнее, и на улицах будет меньше людей. «Но они никогда не закончатся», - сказал один из свидетелей перестрелки с Баэном-младшим, который пожелал остаться анонимным.
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