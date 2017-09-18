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В Сент-Луисе из-за беспорядков задержано 80 человек


В Сент-Луисе из-за беспорядков задержано 80 человек
Фото: AmericaRU.com
Протесты в Сент-Луисе разгорелись с новой силой в воскресенье в связи с оправдательным приговором полицейского Джейсона Стокли (Jason Stockley). Арестовано уже более 80 человек, зафиксированы нападения на полицейских, разбитые окна и перевернутые мусорные баки.

Демонстрация началась еще в пятницу вечером и носила мирный характер, но вскоре переросла в беспорядки. Демонстранты недовольны оправданием сотрудника полиции, который в 2011 году выстрелил и смертельно ранил 24-летного афроамериканца Энтони Ламара Смита (Anthony Lamar Smith).

«Некоторые из задержанных совершили нападения на сотрудников правоохранительных органов, но никто из сотрудников серьезно не пострадал, и вскоре они смогут вернуться к исполнению служебных обязанностей, мы контролируем ситуацию, это наш город», - сказал начальник полиции Ларри О’Тулл (Larry O`Toole).

По некоторым сообщениям сотрудники полиции скандировали во время массовых арестов: «Чьи улицы? Наши улицы!». Большинство задержанных не проявляли агрессии к полицейским, по словам мэра Сент-Луиса Лиды Крюссон (Lyda Krewson), они обвиняются в актах вандализма.
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