Япония готова поддержать США в любых действиях против КНДР

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Последние испытания показали, что у Северной Кореи есть ракета, которая способна долететь до континентальной части США. Действия Северной Кореи вызвали осуждения со стороны мирового сообщества и привели к новым виткам санкций от ООН.
«Глобальная солидарность имеет первостепенное значение. Тем не менее, приоритет дипломатии и подчеркивание важности диалога не будет работать с Северной Кореей. История показывает, что согласованное давление со стороны всего международного сообщества крайне важно, - написал Абэ в своем заявлении. - Мы не должны довольствоваться одними санкциями. Мы должны тщательным образом следить, чтобы Северная Корея не могла получать товары, технологии, средства и людей, которые могут способствовать развитию ядерной программы».
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