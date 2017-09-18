Япония готова поддержать США в любых действиях против КНДР

18 сентября 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe), по сообщению New York Times, заявил в воскресенье, что время для дипломатических действий в отношении Северной Кореи прошло. По его мнению, международные санкции уже не работает, и он готов поддержать позицию Соединенных Штатов в отношении всех вариантов с КНДР.Последние испытания показали, что у Северной Кореи есть ракета, которая способна долететь до континентальной части США. Действия Северной Кореи вызвали осуждения со стороны мирового сообщества и привели к новым виткам санкций от ООН.«Глобальная солидарность имеет первостепенное значение. Тем не менее, приоритет дипломатии и подчеркивание важности диалога не будет работать с Северной Кореей. История показывает, что согласованное давление со стороны всего международного сообщества крайне важно, - написал Абэ в своем заявлении. - Мы не должны довольствоваться одними санкциями. Мы должны тщательным образом следить, чтобы Северная Корея не могла получать товары, технологии, средства и людей, которые могут способствовать развитию ядерной программы».