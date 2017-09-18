Студент, который не определился с выбором пола, был застрелен полицией

Фото: AmericaRU.com
По данным Бюро расследования Джорджии (GBI) полицейские «несколько раз потребовали бросить нож, пытаясь наладить с Шульцем контакт, но тот продолжал наступать на сотрудников, держа нож в руке».
Адвокат Крис Стюарт (Chris Stewart), нанятый родителями Шульца, сказал, что, хоть студент и не подчинялся командам полицейских, но прямой угрозы сотрудником не было. Он обратил внимание, что лезвие складного ножа не было раскрыто. Лэнс Лоруссо (Lance LoRusso), адвокат одного из сотрудников и сам бывший сотрудник полиции, возразил, что расстояние между подозреваемым и полицейскими было достаточное, чтобы предполагаемый злоумышленник мог напасть, если бы захотел.
Неясно пока, что именно привело к конфронтации, но известно, что Шульц был склонен к суициду, два года назад он пытался покончить с собой. Шульц являлся интерсексуалом, т. е. человеком, который не может определиться с половой идентификацией, в отличие от трансгендера, который уже определился. Однако Джефф Грэхем (Jeff Graham), исполнительный директор Georgia Equality предостерег от поспешных выводов, что этот факт мог стать причиной психического расстройства Шульца и побудить его к конфронтации с полицией.
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