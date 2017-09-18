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Главная страница → Раздел: НекрологЧеловек, который спас мир от ядерной войны, умер
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Человек, который спас мир от ядерной войны, умер


Человек, который спас мир от ядерной войны, умер
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 77 лет умер советский офицер Станислав Петров (Stanislav Petrov), который предотвратил ядерную войну. 26 сентября 1983 года, дежуря на боевом посту, он получил сообщение, что США запустили пять ядерных ракет, которые были направлены на Москву. Но у офицера хватило самообладания, чтобы разобраться в ситуации и не отдать приказ нанести ответный удар. Несмотря на то, что умер Станислав Петров еще в мае, о его смерти СМИ узнали только сейчас.

Карл Шумахер (Karl Schumacher), политический активист из Германии, был одним из первых, кто опубликовал историю Петрова еще в конце 90-х годов. Однако о смерти Петрова он узнал только несколько дней назад, когда позвонил Петрову на домашний телефон. Сын Петрова Дмитрий сообщил, что человек, который спас мир от ядерной катастрофы, умер 19 мая 2017 года.

26 сентября 1983 году подполковнику Станиславу Петрову было 44 года, он работал оперативным дежурным на командном пункте системы предупреждения ракетного нападения в секретной части Серпухов-15 в Подмосковье. У него было всего 20 минут, чтобы принять важное решение, когда поступил сигнал от компьютера, что летят баллистические ракеты.

Петров рассказывал, что мог просто снять трубку и передать информацию по цепочке, но он имел не только военное, но и гражданское образование. Считается, что чисто кадровых военных учат не думать, а действовать, но Петров смог взять себя в руки и разобраться в ситуации. Как выяснилось позже - советские датчики приняли за пуск американских ракет свет солнечных лучей, отражавшийся от облаков.

Умер Станислав Петров полузабытый в нищете, так и не получивший признания.
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