После Cassini к Сатурну отправят еще 5 миссий

18 сентября 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Специалисты NASA рассматривают пять потенциальных миссий, которые могут быть отправлены на Сатурн вслед за завершившим свой полет Cassini.В данный момент НАСА не планирует возвращаться к Сатурну, но это может измениться. В долгосрочных планах агентства среди прочих проектов - зонды для изучения атмосферы Сатурна, миссии на Титан и Энцелад, которые могут иметь океаны под поверхностью, а также еще две возможные миссии к планете или ее спутникам.Программа New Frontiers предлагает идеи для миссий ученых и инженеров. Эти проекты могут быть амбициозными, стоимость может достичь около 1 миллиарда долларов.NASA определит лучшие миссии к концу года, и не факт, что Сатурн окажется среди первоочередных объектов для изучения. Победившая миссия будет запущена до 2025 года.