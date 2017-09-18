Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:17 am | Чикаго 5:17 am | Сан-Франциско 3:17 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессПосле Cassini к Сатурну отправят еще 5 миссий
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

После Cassini к Сатурну отправят еще 5 миссий


После Cassini к Сатурну отправят еще 5 миссий
Фото: AmericaRU.com
Специалисты NASA рассматривают пять потенциальных миссий, которые могут быть отправлены на Сатурн вслед за завершившим свой полет Cassini.

В данный момент НАСА не планирует возвращаться к Сатурну, но это может измениться. В долгосрочных планах агентства среди прочих проектов - зонды для изучения атмосферы Сатурна, миссии на Титан и Энцелад, которые могут иметь океаны под поверхностью, а также еще две возможные миссии к планете или ее спутникам.

Программа New Frontiers предлагает идеи для миссий ученых и инженеров. Эти проекты могут быть амбициозными, стоимость может достичь около 1 миллиарда долларов.
NASA определит лучшие миссии к концу года, и не факт, что Сатурн окажется среди первоочередных объектов для изучения. Победившая миссия будет запущена до 2025 года.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117485
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus