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Главная страница → Раздел: ПрогрессГруппа будущих колонистов Марса закончила изоляцию после 8 месяцев
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Группа будущих колонистов Марса закончила изоляцию после 8 месяцев


Группа будущих колонистов Марса закончила изоляцию после 8 месяцев
Фото: AmericaRU.com
На Гавайях закончилась изоляция группы людей, которая проходила тест уединения во время пребывания на Марсе. Спустя 18 месяцев полной блокировки в искусственной среде обитания в кратере Мауна-Лоа группа добровольцев вышла, наконец, на свежий воздух.

Изоляция в условиях, подобных марсианским, была важна для изучения психологического воздействия на людей долгосрочной пилотируемой миссии в космос. Для анализа этого шесть человек были закрыты в куполе внутри отдаленного вулкана на Большом острове с января. В проекте участвовало 4 мужчин и 2 женщины.

«Мне очень приятно знать, что знания, полученные от нашей миссии и других миссий HI-SEAS будут способствовать будущему освоению Марса и будущему исследованию космоса в целом», - сказал научный сотрудник НАСА Самуэл Пайлор (Samuel Paylor). Полученные ими данные помогут агентству выбрать определенных людей и группы с правильным сочетанием признаков, чтобы наилучшим образом справиться со стрессом, изоляцией и опасностью двух-трехлетней поездки на Марс.
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