Писать – эффективное средство со стрессом и беспокойством

18 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Если вы ищете какое-то облегчение от чувства стресса и беспокойства, то простым и эффективным средством могут оказаться обычные ручка и листок бумаги. Чувства, выраженные через написание, могут успокоить ваш мозг, показало новое исследование.Команда Мичиганского университета отмечает, что избыточное беспокойство занимает много когнитивных ресурсов. Вы можете быть погружены в назначенное задание, но в то же время вы пытаетесь контролировать и подавлять свои заботы, которые могут повлиять на вашу производительность и здоровье. По словам ведущего автора Ганса Шредера, если вы выразите эти через письмо, эти познавательные ресурсы освобождаются для работы над задачей, которую вы завершаете, и вы становитесь более эффективными.Это исследование также доказало, что экспрессивное письмо может оказать положительное влияние на людей, которые изо всех сил пытаются обработать прошлые травмы или стрессовые события.Исследование было опубликовано в журнале Psychophysiology.