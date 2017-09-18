Писать – эффективное средство со стрессом и беспокойством

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Команда Мичиганского университета отмечает, что избыточное беспокойство занимает много когнитивных ресурсов. Вы можете быть погружены в назначенное задание, но в то же время вы пытаетесь контролировать и подавлять свои заботы, которые могут повлиять на вашу производительность и здоровье. По словам ведущего автора Ганса Шредера, если вы выразите эти через письмо, эти познавательные ресурсы освобождаются для работы над задачей, которую вы завершаете, и вы становитесь более эффективными.
Это исследование также доказало, что экспрессивное письмо может оказать положительное влияние на людей, которые изо всех сил пытаются обработать прошлые травмы или стрессовые события.
Исследование было опубликовано в журнале Psychophysiology.
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