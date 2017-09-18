Искусственный интеллект может обнаружить признаки болезни Альцгеймера за 10 лет до появления симптомов

18 сентября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Когда дело доходит до болезни Альцгеймера, раннее выявление имеет решающее значение. Различные исследователи по всему миру разрабатывают новые способы обнаружения деменции на более ранних сроках.В конце концов, раннее обнаружение дает людям возможность обратиться за помощью, что может замедлить появление симптомов болезни. Команда исследователей из Университета Бари в Италии считает, что в этом может помочь искусственный интеллект. Они разработали алгоритм, который может выявить крошечные структурные изменения в мозге, вызванные болезнью, за десятилетие до появления симптомов.Они обучили ИИ с помощью МРТ-сканирований 67 человек, из них 38 - пациенты с болезнью Альцгеймера. Исследователи разделили сканирование на небольшие области и дали ИИ задание изучить нейронную связь между ними. После того, как обучение было завершено, они протестировали алгоритм, обработав сканирование мозга у 148 субъектов. В результате искусственный интеллект научился определять болезнь Альцгеймера в 100% случаев.