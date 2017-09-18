Искусственный интеллект может обнаружить признаки болезни Альцгеймера за 10 лет до появления симптомов

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В конце концов, раннее обнаружение дает людям возможность обратиться за помощью, что может замедлить появление симптомов болезни. Команда исследователей из Университета Бари в Италии считает, что в этом может помочь искусственный интеллект. Они разработали алгоритм, который может выявить крошечные структурные изменения в мозге, вызванные болезнью, за десятилетие до появления симптомов.
Они обучили ИИ с помощью МРТ-сканирований 67 человек, из них 38 - пациенты с болезнью Альцгеймера. Исследователи разделили сканирование на небольшие области и дали ИИ задание изучить нейронную связь между ними. После того, как обучение было завершено, они протестировали алгоритм, обработав сканирование мозга у 148 субъектов. В результате искусственный интеллект научился определять болезнь Альцгеймера в 100% случаев.
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