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Ученые впервые показали обратную сторону Венеры


Ученые впервые показали обратную сторону Венеры
Фото: AmericaRU.com
Темная сторона Венеры перестала быть загадкой. Астрономы обнародовали данные об обратной стороне соседней с нами планеты – впервые в истории.

Ученые использовали Venus Express ESA для сбора данных о характеристиках ветра и верхних облаков на ночной стороне Венеры в первый раз – и получили неожиданные результаты.
Исследование показывает, что атмосфера на ночной стороне Венеры отличается от дневной стороны, обращенной к Солнцу. Здесь найдены неожиданные и ранее невидимые типы облаков. «Это первый раз, когда мы смогли охарактеризовать, как атмосфера циркулирует на ночной стороне Венеры в глобальном масштабе», - говорит Хавьер Перальта из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy.

В атмосфере Венеры преобладают сильные ветры, которые двигаются на планете намного быстрее, чем вращается сама Венера. Это явление, известное как «супер-вращение», показывает, что ветры Венеры вращаются в 60 раз быстрее, чем планета, и это влияет на облака.

Команда использовала визуальный и инфракрасный тепловизионный спектрометр (VIRTIS) на космическом зонде Venus Express ESA для наблюдения за облаками ночной стороны в инфракрасном диапазоне. VIRTIS собрал «куб» из сотен изображений Венеры, полученных одновременно на разных длинах волн. Это позволило команде объединить многочисленные снимки, чтобы улучшить видимость облаков, и увидеть их в беспрецедентном качестве - супер-вращение происходит точно так же на ночной стороне Венеры, как и на дневной, но оно более хаотично и непостоянно. Облака здесь - большие, волнистые, неоднородные, неправильные и нитевидные узоры, многие из которых невидимы в дневных изображениях, и в них преобладают неподвижные явления, известные как стационарные волны.
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