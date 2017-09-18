В доме знаменитой модели нашли труп

18 сентября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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В доме супермодели Джеммы Уорд (Gemma Ward) нашли мертвое тело женщины, которая была убита.Дом расположен в прибрежной полосе Marine Parade Avalon и принадлежит известной модели. Женщина в возрасте 50 лет была найдена мертвой около 10:30 утра в понедельник. Сын женщины, который жил в гараже, был арестован в Раскин Роу.Уорд и ее муж Дэвид Лайттс купили дом с двумя спальнями в прошлом году за 1,6 миллиона долларов и сдавали в аренду, живя в Ньюпорте. Убитая и ее сын снимали недвижимость у модели и ее супруга.