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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ доме знаменитой модели нашли труп
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В доме знаменитой модели нашли труп


В доме знаменитой модели нашли труп
Фото: AmericaRU.com
В доме супермодели Джеммы Уорд (Gemma Ward) нашли мертвое тело женщины, которая была убита.

Дом расположен в прибрежной полосе Marine Parade Avalon и принадлежит известной модели. Женщина в возрасте 50 лет была найдена мертвой около 10:30 утра в понедельник. Сын женщины, который жил в гараже, был арестован в Раскин Роу.

Уорд и ее муж Дэвид Лайттс купили дом с двумя спальнями в прошлом году за 1,6 миллиона долларов и сдавали в аренду, живя в Ньюпорте. Убитая и ее сын снимали недвижимость у модели и ее супруга.
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