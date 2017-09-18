Ураган Мария идет по пути Ирмы и становится сильнее

18 сентября 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Ожидается, что ураган Мария будет быстро укрепляться в течение следующих двух дней, и в ближайшие дни он придет на Карибские острова, опустошенные ураганом Ирма.Согласно прогнозам, буря станет серьезным ураганом в течение следующих нескольких дней, усилившись до урагана категории 4 за 48 часов. Как сообщает Национальный центр ураганов, шторм двигается на Барбадос, и через несколько суток приблизится к восточному побережью США.«Мария продолжает укрепляться и, как ожидается, будет иметь большую силу урагана, когда затронет части Подветренных островов в течение следующих нескольких дней, что принесет ветры и ливни», - отмечают специалисты Центра ураганов.Мария – один из трех штормов, бушующих в Атлантическом океане, но она представляет наибольшую опасность для Карибского моря. «Мария, скорее всего, повлияет на Британские и Американские Виргинские острова и Пуэрто-Рико к середине недели», - говорят метеорологи.