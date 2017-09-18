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В Национальный чизбургера можно получить бесплатное угощение


В Национальный чизбургера можно получить бесплатное угощение
Фото: AmericaRU.com
В 15 городах Америки сегодня, 18 сентября, в Национальный день Чизбургера, можно получить бесплатное угощение.

Shake Shack дарит любителям чизбургеров бесплатные обеды в крупных городах США в рамках #ShackWeek. Для этого нужно сделать заказ на дом от 12 долларов, и в заказ добавят бесплатный чизбургер. Акция действует с 11 утра до 11 вечера.

Хотя чизбургеры являются синонимом лета, барбекю на заднем дворе, американцы начали есть чизбургеры только в 1920-х годах. Есть несколько теорий об изобретении чизбургера, и одна из них гласит, что человек просто уронил кусочек сыра в гамбургер, и такой бутерброд съел посетитель ресторана в Пасадене в 1926 году.

В 1938 году газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью, в которой чизбургеры названы новой модной причудливой едой.
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