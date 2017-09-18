Мужчина надел маску клоуна, чтобы напугать дочь, дело закончилось стрельбой

18 сентября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Американец надел маску клоуна и преследовал свою дочь, пытаясь дисциплинировать ее. В результате в Бордмане, штат Огайо, началась стрельба – люди попытались защитить девочку и открыли огонь.По заявлению полиции, Вернон Барретт-младший (Vernon Barrett Jr.) нацепил маску клоуна и начал догонять свою шестилетнюю дочь по улице. Девочка попыталась прыгнуть в машину незнакомца, а затем побежала по улице и в забежала в чужую квартиру. Она звала на помощь, и соседи увидели в окно человека в маске клоуна.Дион Сантьяго, житель этого дома, несколько раз выстрелил в Барретта, но не ранил его.Барретт был обвинен в провокации беспорядков и создании угрозы для детей. Сантьяго было предъявлено обвинение в использовании оружия в нетрезвом состоянии.Мать девочки отбывает тюремное заключение за избиение дочери – она сломала ребенку 4 ребра.