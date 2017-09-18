Вы теряете вес? Проверьте свои отходы

18 сентября 2017 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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Если вы пытаетесь похудеть, то нужно обращать внимание на то, что происходит в кишечнике. Новое исследование, опубликованное в International Journal of Obesity, показало, что состав бактерий в кишечнике значительно влияет на этот процесс.Кишечник изобилует бактериями, они образуют целые «города», называемые микробиомой. Датские исследователи обнаружили, что определенный тип бактерий может повлиять на то, как именно происходит похудение при определенных диетах.Исследователи из Копенгагенского университета, Технического университета Дании, Центра диабета Стено Копенгаген и Gelesis Inc. измерили и рассчитали соотношение двух бактерий Prevotella и Bacteroides в «отходах» 62 человек, страдающих избыточным весом. Затем исследователи случайным образом назначили участников исследования придерживаться в течение 26 недель либо нордической диеты (NND) ad libitum, которая имеет высокое содержание клетчатки, или датской диеты (ADD).В результате люди с высоким соотношением Prevotella и Bacteroides на диете с высоким содержанием клетчатки (или NND) потеряли в среднем 3,15 кг жира, чем в датской диете. Обе диеты не привели к какой-либо значительной разнице среди пациентов с низкими показателями Prevotella и Bacteroides.