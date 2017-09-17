Плохое питание является фактором в одной из пяти смертей в мире

Фото: AmericaRU.com
Новое всестороннее исследование стало самым крупным из всех, что когда-либо проводились. Миллионы людей едят неправильные виды продуктов, которые приносят вред здоровья. В соответствии с анализом Global Burden of Disease, употребление в пищу диеты с низким содержанием цельных зерен, фруктов, орехов и семян, рыбьего жира и с высоким содержанием соли повышает риск ранней смерти.
Исследование, проведенное в Институте показателей и оценки здоровья в университете Вашингтона, собирало данные из всех стран в мире. Диета является вторым по величине фактором риска ранней смерти после курения. Другими высокими рисками являются высокий уровень глюкозы в крови, который может привести к диабету, повышенному кровяному давлению, индексу массы тела (ИМТ), который является показателем ожирения и высокого общего холестерина. Все это может быть связано с употреблением неправильных продуктов, хотя есть и другие причины.
Автор Кристофер Мюррей (Christopher Murray) отметил: «Это одна из самых больших проблем в мире. И этот кластер становится все хуже».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Писать – эффективное средство со стрессом и беспокойством →
- Вы теряете вес? Проверьте свои отходы →
- Доктор рассказала, как правильно использовать антиперспирант →
- Настоящие «вампиры» могут иметь генетическую мутацию, связанную с заболеванием крови →
- Ученые доказали, что рацион питания имеет важное значение при диабете 2 типа →
- Действительно ли марихуана помогает уснуть? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117465
http://www.americaru.com/news/117465