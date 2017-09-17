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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПлохое питание является фактором в одной из пяти смертей в мире
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Плохое питание является фактором в одной из пяти смертей в мире


Плохое питание является фактором в одной из пяти смертей в мире
Фото: AmericaRU.com
Глобальное исследование показывает, что миллионы людей едят неправильные продукты для своего здоровья, и плохой рацион является причиной каждой пятой смерти.

Новое всестороннее исследование стало самым крупным из всех, что когда-либо проводились. Миллионы людей едят неправильные виды продуктов, которые приносят вред здоровья. В соответствии с анализом Global Burden of Disease, употребление в пищу диеты с низким содержанием цельных зерен, фруктов, орехов и семян, рыбьего жира и с высоким содержанием соли повышает риск ранней смерти.

Исследование, проведенное в Институте показателей и оценки здоровья в университете Вашингтона, собирало данные из всех стран в мире. Диета является вторым по величине фактором риска ранней смерти после курения. Другими высокими рисками являются высокий уровень глюкозы в крови, который может привести к диабету, повышенному кровяному давлению, индексу массы тела (ИМТ), который является показателем ожирения и высокого общего холестерина. Все это может быть связано с употреблением неправильных продуктов, хотя есть и другие причины.

Автор Кристофер Мюррей (Christopher Murray) отметил: «Это одна из самых больших проблем в мире. И этот кластер становится все хуже».
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